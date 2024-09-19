İsrail hamile kadını öldürdü

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun kuzeydeki Beyt Lahiya'da sivil savunma görevlisi Musab Abdullah el-Kürdi'nin evini hedef aldığı aktarıldı.
Saldırıda sivil savunma görevlisi El-Kürdi ile 7 aylık hamile eşinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen sivil savunma görevlilerinin sayısı 84'e çıktı.
SİVİL SAVUNMA GÖREVLİLERİ ÖNEMLİ ROL OYNUYOR
İsrail ordusunun saldırılarıyla insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'nde sivil savunma görevlileri, bombalanan binaların enkazından ölü ve yaralıların çıkarılmasında önemli bir rol oynuyor.
Gazze'deki sivil savunma ekipleri, eksik ekipmanlar ve kısıtlı imkanlarla sağlık ekipleriyle beraber hayat kurtarıcı müdahaleyi yapmak adına mücadele veriyor.