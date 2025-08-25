İsrail Han Yunus’ta hastaneyi vurdu: Ölenlerin arasında gazeteciler de var

Kaynak: Haber Merkezi

Gazze’de saldırılara devam eden İsrail Han Yunus’ta hastaneyi vurdu. Saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında 4 kişinin gazeteci olduğu açıklandı.

İsrail, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ne saldırı düzenledi. Filistinli sağlık yetkililerinin açıklamasına göre saldırıda aralarında Reuters için çalışan bir gazeteci ve El Cezire kameramanı da dahil olmak üzere en az 15 kişi öldü.

Öldürülen gazetecilerden birinin Amerikan Associated Press haber ajansı ve Independent Arapça için çalışan foto muhabir Meryem Ebu Dakka olduğu açıklandı.

Yetkililer, Reuters için sözleşmeli olarak çalışan kameraman Hüsam el Masri'nin saldırıda hayatını kaybettiğini, Reuters için sözleşmeli olarak çalışan fotoğrafçı Hatem Khaled'in ise yaralandığını belirtti.

Moaz Abu Taha hayatını kaybeden diğer foto muhabir. El Cezire kameramanı Muhammed Salama'nın da öldürülen gazeteciler arasında yer aldığı belirtildi.

