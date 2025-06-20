İsrail hedefine medyayı aldı: Gazetecilere “Ulusal güvenlik suçu işliyor” dediler

İsrail ile İran’ın karşılıklı saldırıları 8 gündür devam ediyor. İki ülke günlerdir birbirine füze yağdırırken Orta Doğu çok tehlikeli bir savaşın eşiğine geldi.

İsrail bir yandan İran’ın askeri ve nükleer tesislerine saldırırken öte yandan basına sert sansür uyguluyor. Ancak son dönemde hedefine ülkede yaşananları dünyaya yaymaya çalışan yabancı basın kuruluşlarını aldı.

İsrailli bakanlar, yabancı basın kuruluşlarının Tel Aviv gibi büyük kentlere düşen İran füzeleri nedeniyle yıkılan binaların görüntülenmesine karşı çıkıyor.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Şin Bet Güvenlik Ajansı'nın yeni geçici başkanına yazdığı mektupta yabancı basın kuruluşlarının ‘ulusal güvenlik suçu’ işlediğini iddia etti.

Ben Gvir, Şin Bet'in "füze ​​saldırı yerlerinin yayınlanma şeklinin devam eden, pervasız ve tehlikeli şekilde yürütülmesini önlemek" için çalışmasını talep ettiğini söyledi.

Aşırı sağcı İletişim Bakanı Shlomo Karni, Ben Gvir ile yaptığı ortak açıklamada, "İsrail'de faaliyet gösteren yabancı medya kuruluşları sansür direktiflerini ihlal ediyor" dedi.

ORDU, MEDYA İLE KOORDİNASYON HALİNDE ÇALIŞIYOR

İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail'deki belirli füze çarpma alanlarının, örneğin Perşembe günü Ramat Gan'daki isabet ve Beer Sheva'daki hastaneye çarpan füzenin filme alınmasına izin veriyor. Ordu ayrıca olay yerindeki yabancı medya kuruluşlarıyla da koordinasyon sağlıyor. Yabancı medya kuruluşlarına genellikle çarpma yerlerinde yerel kuruluşlar da katılıyor.

İsrail'de çalışan gazeteciler ülkenin sansür yasalarına tabidir ve inceleme için görüntüleri askeri sansürcülere sunmak zorunda kalabilirler.

MUHALEFET TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan İsrailli yetkililerin yabancı basına yönelik açıklamalarına muhalefetten tepki geldi. İsrail'deki muhalefet lideri Yair Lapid, Ben Gvir'in yabancı medyayı hedef almasını eleştirdi. Lapid, yaptığı açıklamada, "Herkesin kamerası olan bir cep telefonu varken, kapsamlı bir yayın yasağı koyma kararı uygulanamaz ve bu, geçtiğimiz hafta İsrail'in yürüttüğümüz haklı savaş için aldığı küresel desteği anlamsızca zayıflatıyor." dedi.