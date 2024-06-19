İsrail hedefine o ülkeyi koydu. Saldırı planı onaylandı

İsrail ordusu, Hizbullah'la yaşanan gerilim sürerken Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin operasyonel bir planı onayladığını duyurdu. Diğer yandan İsrail ile 8 Ekim 2023’ten bu yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah üyesi sayısı 346'ya çıktı.

İsrail ordusunun yazılı açıklamasına göre İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin ve Operasyonlar Bölümü Başkanı Tümgeneral Oded Basyuk'un, Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin operasyonel plana onay verdiği belirtildi.

'HAZIRLIKLAR ARTIRILACAK'

Diğer yandan açıklamada , Gordin ve Basyuk’un gerçekleştirdiği durum değerlendirmesinde birliklerin sahadaki hazırlıklarının arttırılması yönünde karar alındığı bilgisi yer aldı.

ÖLÜ SAYISI 346'YA YÜKSELDİ

İran destekli Hizbullah Hareketi tarafından yapılan açıklamada İsrail’in Lübnan’ın güneyinde yaşanan çatışmalardaki kayıplarına değindi.

Duyuruda İsrail’in saldırısında Hasan Muhammed Ali Saab, Hasan Yusuf Ahmed, Cihad Ahmed Hayek ve Vehbi Muhammed İbrahim adındaki Hizbullah mensuplarının öldürüldüğü söylendi.

İsrail ile 8 Ekim 2023’ten beri yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı böylece 346'ya çıktı.

Bir başka bilgi ise Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu Lübnan'ın sınır hattında yer alan Kfarkilla ve Adaysa beldelerinin etrafını fosfor bombasıyla vurduğu yönünde oldu.

MAVİ HAT'TA GERGİNLİK

İsrail-Lübnan arasındaki "Mavi Hat" olarak adlandırılan sınır hattında son haftalarda tırmanan bir gerilim yaşanıyor.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, "Lübnan'daki Hizbullah'ın 7 Ekim'den bu güne İsrail’e yönelik 5 binden fazla roket, tanksavar mermisi ve İHA ateşlediğini açıklamıştı.

Hagari, "Hizbullah'ın artan saldırıları bizi daha geniş bir tırmanışın eşiğine getiriyor. Bu, Lübnan ve bölge için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir tırmanış." ifadelerini kullanmıştı.