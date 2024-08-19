İsrail, Hizbullah komutanını öldürdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsrail, Hizbullah komutanını öldürdü

İsrail Savunma Kuvvetleri Basın Servisi tarafından bildirildiğine göre İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Deyr Kanun bölgesine yönelik saldırıları sonucunda Hizbullah hareketinin füze biriminin saha komutanı Hüseyin Ali Hüseyin öldürüldü.

İsrail Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda Hizbullah'a ait çok sayıda silah deposununun da vurduğu açıklandı.

İsrail ordusu, bir dizi patlamanın ardından, etkilenen tesislerde çok sayıda silahın bulunduğunu gösteren ikincil patlamaların kaydedildiğini belirtti.

Ortadoğu'daki durumun kötüleşmesi, Hizbullah silahlı kuvvetleri komutanı Fuad Shuker'in, Hamas'ın Politbüro başkanı İsmail Haniye'nın Temmuz sonu ila Ağustos başında ölümüyle bağlantılı olarak başladı.

6 Ağustos'ta Hizbullah lideri Hasan Nasrullah, İran, Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e ortak saldırı başlatma sözü verdi. Ardından basında, Gazze Şeridi'nde İsrail ve arabulucu ülkelerin katılımıyla devam eden ateşkes müzakereleri nedeniyle İran ve onun kontrolündeki grupların misilleme saldırısının ertelenebileceği yer aldı.

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