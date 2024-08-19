İsrail, Hizbullah komutanını öldürdü

İsrail Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda Hizbullah'a ait çok sayıda silah deposununun da vurduğu açıklandı.

İsrail ordusu, bir dizi patlamanın ardından, etkilenen tesislerde çok sayıda silahın bulunduğunu gösteren ikincil patlamaların kaydedildiğini belirtti.

Ortadoğu'daki durumun kötüleşmesi, Hizbullah silahlı kuvvetleri komutanı Fuad Shuker'in, Hamas'ın Politbüro başkanı İsmail Haniye'nın Temmuz sonu ila Ağustos başında ölümüyle bağlantılı olarak başladı.

6 Ağustos'ta Hizbullah lideri Hasan Nasrullah, İran, Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e ortak saldırı başlatma sözü verdi. Ardından basında, Gazze Şeridi'nde İsrail ve arabulucu ülkelerin katılımıyla devam eden ateşkes müzakereleri nedeniyle İran ve onun kontrolündeki grupların misilleme saldırısının ertelenebileceği yer aldı.