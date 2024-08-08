İsrail iki okulu vurdu: 15 ölü, 30 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İsrail iki okulu vurdu: 15 ölü, 30 yaralı

İsrail ordusu, Gazze'de bulunan 2 okulu hedef aldı. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybederken 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi’nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı al-Zahraa ve Abdel Fattah Hamoud adlı okullara düzenlediği saldırıda 15 kişi yaşamını 30 kişi de yaralandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 307 gündür devam ederken, İsrail bir kez daha yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulları hedef aldı. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ndeki al-Zahraa ve Abdel Fattah Hamoud adlı okullara düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

İSRAİL ORDUSU OKULU VURDU

İsrail ordusu, okullara düzenlediği saldırıyı doğrulayarak, okulların Hamas tarafından kullanıldığını iddia etti. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Saldırı öncesinde sivillere zarar verilmesini azaltmak için hassas mühimmat kullanımı, gözetleme ve ek istihbarat dahil olmak üzere çok sayıda adım atılmıştır. Okul yerleşkeleri Hamas tarafından komuta-kontrol merkezleri olarak kullanılıyordu ve buradan İsrail birliklerine ve İsrail devletine karşı saldırılar planlayıp gerçekleştiriyorlardı" ifadelerine yer verildi.

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