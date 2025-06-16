İsrail İran Devlet Televizyonu'nu vurdu! Haber spikerinin korku dolu anları kameralara yansıdı

Düzenleme: Kaynak: AA

İsrail, İran Devlet Televizyonu'nu füzeyle vurduğu bildirildi. Saldırıya canlı yayında yakalanan spikerin korku dolu anları kameralara yansıdı.

İsrail, İran Devlet Televizyonu'nu vurdu.

Reuters'in geçtiği habere göre, İsrail Ordusu İran Devlet Televizyonuna saldırdı. Saldırının gerçekleştiği anlarda canlı yayında olan kanalda o anlar kamerelara yansıdı.

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Reuters'in geçtiği bilgiye göre İsrail, İran Devlet Televizyonuna saldırı düzenledi. Gün içerisinde İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamalarda İran Devlet Televizyonunun da vurulacağı söylenmişti.

Saldırı anında İran Devlet Televizyonu'nda canlı yayındaydı. O anlar canlı yayında kameralara da yansıdı.

Saldırı sonrası İran Devlet Televizyonu binasının dışarıdan görüntüsü sosyal medyada yayıldı.

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