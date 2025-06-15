İsrail, İran havalimanını vurdu! Savaş iyice kızışıyor

İran'ın nükleer üretme konusundaki hamleleri, İsrail'i harekete geçirmiş, İsrail İran'a ilk saldırıyı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmişti.

İran'ın karşılık vermesiyle devam eden savaş iyice kızıştı. İran, İsrail'in başkenti Tel Aviv,i füze yağmuruna tutarken, İsrail ise İran'ın birçok bölgesini vurmaya devam ediyor.

İSRAİL, MEŞHED HAVALİMANI'NI VURDU

İsrail, son olarak İran'ın Meşhed kentinde bulunan Meşhed havalimanını vurdu. Yapılan saldırıda bölgedeki halk panik içinde etrafa kaçışmaya başlarken, olayda yaralı ve ölü sayısı henüz bilinmiyor.

TRUMP "BARIŞ OLACAK" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump İsrail, ABD çatışmalarına ilişkin, "Yakında İsrail ve İran arasında da barış olacak. Şu anda birçok görüşme ve toplantı yapılıyor. Çok şey yapıyorum ve hiçbir şey için takdir görmüyorum" dedi.