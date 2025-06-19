İsrail-İran kıyasıya savaştı Türkiye’ye ağır fatura çıktı! Ünlü ekonomist maliyeti açıkladı

Ekonomist Murat Muratoğlu, YouTube kanalında yaptığı yayında, İran-İsrail savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının Türkiye’ye ekonomik etkilerini değerlendirdi. Muratoğlu, petroldeki her 10 dolarlık artış, Türkiye’ye 4.2 milyar dolarlık ek maliyet getirdiğini belirtti.

Muratoğlu, Hürmüz Boğazı’nın kapanması durumunda ise enflasyon ve cari açık planlarının altüst olacağını belirtterek şöyle konuştu:

Dünyada kriz çıksa olan yine bize oluyor. Enerji fiyatları kıpırdadı mı en sert darbeyi Türkiye yiyor. Bunu Mehmet Şimşek bizzat da anlatıyor: Petrol fiyatları bu son gelişmelerden dolayı dünyadaki gelişme çöktü eğer petrol fiyatları bu seviyelerde kalırsa Türkiye hakikaten bu dönemde petrol fiyatları doğalgaz fiyatlarındaki düşüşten en fazla olumlu etkilenecek ülkelerin başında geliyor neden çünkü arttığı zaman en olumsuz etkilenen ülkelerin başına geliyoruz.

Şimşek konuşurken petrol fiyatları ekranda 62 dolar bugün bu program çekilirken 75-76 dolar arasında her 10 dolarlık farkın Türkiye'ye maliyeti 4.2 milyar dolar. Yani şimdilik savaşın maliyeti yaklaşık 5 buçuk 6 milyar dolar ama ya küresel petrolün %30'u sıvı doğalgazın %20'sinin geçtiği yer Hürmüz Boğazı kapatılırsa ve kapamak o kadar kolay ki bilgisayarı kapamak gibi ya bırak İran'ın mayın falan döşemesini iki tane tankerini batırsa boğaz yıllarca kilitli kalır. Sonrasında çok fena artık petrolün fiyatı 100 dolardan başlar 140'a mı gider 160'a mı gider allah ne verdiyse bu durumda ne enflasyon hedefi ne cari açık planı kalır Türkiye'de gelsin petrol doğalgaz mazot zamları.