İsrail-İran Savaşı sona mı erdi? Trump "Ateşkesi ihlal etmeyin" dedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsrail-İran Savaşı sona mı erdi? Trump "Ateşkesi ihlal etmeyin" dedi

ABD Başkanı Trump'ın tarafların 'ateşkes' anlaşması yaptığına dair açıklamasının ardından İran sabah saatlerinde İsrail'e yeni bir füze saldırısı başlattı. Trump, "Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin" çağrısında bulundu. Öte yandan İsrail hükümeti, ateşkesi doğrulayan açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurarak, ihlal edilmemesini istedi.

Öte yandan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e çok sayıda füze gönderdi. Ateşlenen füzelerin İsrail'in güneyindeki Birüssebi kentine isabet ettiği bildirildi.

ÖLÜ SAYISI 4'E ULAŞTI, 22 YARALI

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzenin isabet ettiği binada cansız bedenlere ulaşıldığını açıkladı. Birüssebi'de ölü sayısı 4'e çıkarken aralarında saldırı nedeniyle paniğe kapılanlar da dahil olmak üzere 20'si hafif 22 yaralı olduğu bildirildi.

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Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve ölü sayısının artabileceği belirtildi.

DEVRİM MUHAFIZLARI'DAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, yerel saatle 07.30 (TSİ 07.00) itibarıyla İsrail ile ateşkesin başladığını duyurdu.

Fars Haber Ajansı, Telegram sayfasından gelişmeyi "Ateşkesin Başlangıcı" başlığıyla duyurdu.

Duyuruda, "İran’ın son füzelerinin isabet etmesi, siyonistlerden çok sayıda ölü ve yaralı olmasının ardından, ateşkesin başlangıç zamanı Tahran saatiyle 07.30 diye belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

TEL AVİV SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Trump'ın gece saatlerine tek taraflı olarak açıkladığı İsrail ve İran arasındaki ateşkese ilişkin Tel Aviv henüz sessizliğini koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini belirtmişti.

İSRAİL'DEN İLK ATEŞKES AÇIKLAMASI

İsrail hükümeti sessizliğini bozarak İran'da kendine yönelik tehditleri ortadan kaldırdığını iddia ederek ABD Başkanı Trump’ın ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.

İsrail ve İran arasında ateşkes! Açıklamayı Trump yaptıİsrail ve İran arasında ateşkes! Açıklamayı Trump yaptı

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