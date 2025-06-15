İsrail-İran Savaşı'nda 3. gün! Hareketli bir gece daha geride kaldı

İsrail'in İran'a karşı 13 Haziran Perşembe günü sabah saatlerinde başlattığı "Yükselen Aslan Operasyonu" ardından yaşanan çatışmalarda üçüncü güne girildi.

Karşılıklı misilleme ve açıklamaların yapıldığı savaşta, çok sayıda insan hayatını kaybetti. Dün gece saatlerinde yine gerilimin yüksek olduğu anlar yaşandı.

İran ise İsrail'e yönelik operasyonunu "Gerçek Vaat 3" olarak isimlendirdi.

FÜZELER HATAY SEMALARINDAN GÖRÜLDÜ

İran tarafından İsrail'e fırlatılan füzeler, Hatay semalarından görüldü. Füzeler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkez Antakya başta olmak üzere Samandağ, Yayladağı, Reyhanlı ve Altınözü ilçesinde cep telefonu ile kayda alınan görüntülerde, gökyüzünde hareket eden parlak cisimler görüldü.

Yetkililerden olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, görüntülerin İran’ın İsrail’e yönelik balistik füze saldırısı sırasında fırlatılan füzeler olabileceği değerlendirildi.

Hatay semalarında görülen füzelerin, saldırı rotası üzerindeki atmosferik geçiş yaptığı tahmin ediliyor.

TRUMP-PUTİN: SAVAŞ BİTMELİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trump görüşmeye ilişkin, "Putin de benim gibi İsrail-İran savaşının sona ermesi gerektiğini düşünüyor. Ben de ona, kendi (Ukrayna ile) savaşının sona ermesi gerektiğini söyledim" ifadesini kullandı.

KARŞILIKLI MİSİLLEME GECE BOYU SÜRDÜ

Saldırıların ikinci gecesinde İsrail ve İran karşılıklı saldırılar yaptı. İran’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği ve Emad, Kadir, Hayber Şiken balistik füzeleri ile hipersonik füzelerin de kullanıldığı "Gerçek Vaad 3" operasyonuna karşılık olarak, İsrail başkent Tahran’ı yeniden hedef aldı.

İsrail’in Tahran’ın Şehran bölgesinde bulunan bir petrol deposuna düzenlediği saldırıda büyük bir patlama meydana geldi.

Tahran’daki hava savunma sistemleri saldırılara karşılık verirken, olayla ilgili can kaybı ya da yaralanma konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL'E AİT ENSTİTÜ HASAR GÖRDÜ

İran'ın düzenlediği füze saldırısında İsrail'in orta kesimlerindeki Rehovot kentinde bulunan Weizmann Bilim Enstitüsünün büyük hasar gördüğü bildirildi.

İsrail basınına göre, İran'ın İsrail'e füzelerle düzenlediği misilleme saldırılarında başkent Tel Aviv'in güneyindeki Rehovot kentinde bulunan Weizmann Bilim Enstitüsü de vuruldu.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELİYOR

İnsan hakları grubu HRANA'nın bildirdiğine göre, cuma günü başlayan İsrail hava saldırıları sonucunda İran'da en az 215 İranlı öldü, 648 kişi yaralandı.

Ölenlerin 51'inin ve yaralananların 31'inin asker olduğu doğrulandı. HRANA, elde edilen verilen ön değerlendirmede olduğunu da kaydetti.

İran'ın misillemeleri sonucu İsrail'de 10 kişinin öldüğü duyuruldu. İki yüz kişinin de yaralandığı açıklandı.

İsrail medyası, Bat Yam'ta, saldırılar sonucu isabet alan binalarda 36 kşiye ulaşılamadığını duyurdu.

13 HAZİRAN'DA BAŞLAYAN SALDIRILAR

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede şu ana kadar üç kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla bina hasar gördü, 150'den fazla kişi yaralandı.

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