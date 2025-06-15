İsrail-İran savaşında sıcak gelişme! Can damarlarından biri vuruldu... O anlar kamerada

İsrail ile İran arasında çıkan savaşta yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor.

İsrail'in İran'a saldırısıyla kıvılcımı ateşlenen savaş giderek şiddetleniyor ve daha yıkıcı olmaya başlıyor. İsrail'in saldırısına karşı misilleme yapan İran, İsrail kenti Hayfa'ya ağır hasarlar verirken, bir yandan da her iki ülke de birbirine füzeler yollamaya devam ediyor.

İSRAİL'DEN İRAN'A KRİTİK SALDIRI

İran yönetiminin İsrail'e karşı misillemesinde gerçekleştirdiği şiddetli füze saldırısının ardından, İsrail, İran Savunma Bakanlığını hedef aldı.

Saldırı sonrası bina böyle görüntülendi;

İSRAİL, İRAN'IN SAVUNMA BAKANLIĞI'NI VURULDU

İsrail'in Tahran'daki Savunma Bakanlığı merkezinin yanı sıra ülkenin nükleer programıyla ilişkili olduğunu iddia ettiği yerleri hedef aldığı İran'da kayıp rakamları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. İran'ın Devrim Muhafızları, İran füzelerinin İsrail savaş uçaklarının yakıt üretim tesislerini hedef aldığını iddia ederken, bu iddia İsrail tarafından doğrulanmadı.