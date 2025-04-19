İsrail İran'a saldırmaya hazırlanıyor! Flaş iddia

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsrail İran'a saldırmaya hazırlanıyor! Flaş iddia

İsrail’in, İran’ın nükleer tesislerine yönelik sınırlı bir saldırı planını masada tuttuğu iddia edildi.

Reuters'a konuşan konuya yakın kaynaklara göre, Tel Aviv yönetiminin Başkan Donald Trump’ın diplomasiye öncelik verilmesi sözlerine rağmen, İran’ın nükleer tesislerini hedef alan muhtemel operasyon senaryolarını değerlendirmeyi sürdürüyor.

Üst düzey bir İsrailli yetkili ile iki kaynak ise, İsrail’in geçtiğimiz aylarda ABD yönetimine farklı operasyon planları sunduğunu duyurdu.

Bu planların içinde hava saldırıları ve özel kuvvet operasyonlarının yer aldığı, hedefin ise İran’ın nükleer kapasitesini birkaç ay ya da bir yıl süreyle geciktirmek olduğu ifade edildi.

“TRUMP ‘ÖNCELİK DİPLOMASİ’ DİYOR”

New York Times'ın geçtiği habere göre, Trump yönetimi İran’a yönelik doğrudan saldırıyı desteklemeye “şimdilik hazır değil.” Başkan Trump’ın, ay başında Beyaz Saray'da yapılan bir görüşmede bebek katili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya diplomatik müzakerelere ağırlık verilmesi gerektiğini aktardığı ifade edildi.

ROMA'DA DİPLOMASİ GÖRÜŞMESİ

ABD ve İranlı temsilciler, Tahran’ın nükleer programına ilişkin dolaylı müzakerelerin ikinci turunu bu hafta sonu Roma'da başlattılar. Toplantılar, geçtiğimiz hafta Umman’da yapılan ilk turun ardından devam ediyor.

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