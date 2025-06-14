İsrail İran’ı bir kez daha vurdu

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'in kuzey ve güney merkez bölgelere yeni füze saldırıları düzenlendiğini açıkladı. Fırlatılan füzeler ve İsrail'in hava savunma sistemi “Demir Kubbe”nin devreye girmesi, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinin semasından görüntülendi.

Yapılan açıklamada hedefler arasında İran'ın başkenti etrafındaki hava savunma kabiliyetlerini ortadan kaldırma çabalarının bir parçası olarak "karadan havaya füze altyapılarının" da yer aldığı belirtildi.

İran devlet basını, İsrail'in Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'na gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısının savaş uçaklarının bulunduğu hangarı hedef aldığı bilgisini verdi.

İsrail ordusu ise dün gece Tahran ve çevresinde İran'ın savunma sistemlerini vurduklarını ileri sürdü.

İSRAİL’DE SİRENLER YENİDEN ÇALDI

israil ordusu, İran'dan fırlatılan insansız hava araçlarının tespit edildiğini ve İsrail'de çok sayıda bölgede sirenlerin çaldığını açıkladı.

İsrail'in Haaretz gazetesi, Lut Gölü bölgesinde de roket uyarı sirenlerinin çaldığı bilgisini paylaştı. İsrail ordusu, bu bölgede İran'dan gönderilen İHA'lara müdahale edildiğini açıkladı.

Ordu, İran'ın fırlattığı çok sayıda İHA'nın düşürüldüğünü bildirdi.

İsrail ordusundan daha sonra yapılan bir başka açıklamada ise İsrail hava kuvvetlerinin gece saatlerinde onlarca hedefi vurduğunu, bunların arasında yüzeyden hava füze altyapısının da olduğunu ileri sürdü.