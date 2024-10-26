İsrail İran'ı vuruyor! Füzeler peş peşe ateşlendi

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail İran'ı vuruyor! Füzeler peş peşe ateşlendi

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, başkent Tahran'da bazı patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirmesi beklenen saldırı başladı. İran Fars Haber Ajansı başkent Tahran'da çok sayıda patlamanın yaşandığını aktardı. Öte yandan Şam ve Bağdat'a da eş zamanlı saldırı yapıldığı belirtildi.

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İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, başkent Tahran'da bazı patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının haberinde, "Bir kaç dakika önce Tahran'da patlama sesleri duyuldu." ifadelerine yer verildi.

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Henüz konuyla ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı. Tahran’la eş zamanlı olarak Suriye’nin başkenti Şam ve Irak’ın başkenti Bağdat’ta da patlamalar duyulduğu bildirildi.

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