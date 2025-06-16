İsrail İran'ın kalbini vuruyor! Tahran'da büyük patlamalar

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 4.gününde şiddetlenmeye başladı.

İsrail Başbakan Netanyahu'nun "Tahran'ı boşaltın. Harekete geçiyoruz. Tahran semaları kontrol altında" ifadelerinden sonra İran'ın başkentinde peş peşe büyük patlamalar yaşanıyor.

Netanyahu, açıklamasının devamında, "iki büyük hedefimize ulaşmak üzereyiz: Biri nükleer tehdidi bitimek ve diğeri de füze tehdidini bitirmek" diye konuştu.

İsrail'in İran'daki askeri üssü hedef aldığı belirtildi.

İsrail, İran'daki petrol sahalarını vurarak saldırılarına başladı.

Şimdiyse İsrail basını, savaş uçaklarının İran'ın merkezini vurduğunu duyurdu.

Tasnim, Tahran'da hava savunma sistemlerinin aktif olduğunu doğruladı.

BAŞKENTLER BOŞALTILIYOR

İran'ın yaptığı saldırıların etkisi ise gün yüzüne çıkmaya başladı. Hafya elektrik üretim santralindeki hasarın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Bayraktar İsrail'e silah satan şirket ile el sıkıştı!

Bu esnada savaşan ülkelerin sivil halkları, Tel-Aviv ve Tahran'ı boşaltmaya başladı. İsrailliler uçakla Avrupa'ya kaçarken, Tahran vatandaşları arabayla şehri boşalttı.

Ancak Tel-Aviv halkının tahliyesi, İsrail Ulaşım Bakanını öfkelendirdi. Bakan, "İsraillilerin yurtdışına seyahatine izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Bu esnada Pakistan, İran'a olan sınırlarını kapattığını duyurdu. Ülke, komşusu İran'a olan hava ve kara sınırlarını tamamıyla kapadı.

DEVLET TELEVİZYONU HEDEF ALINDI

Tahran'da peş peşe gelen patlama seslerine ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Ayrıca İsrail medyası son saldırılarda İran Devlet Televizyonu'nun hedef alındığını öne sürdü.

"SALDIRILAR SÜRECEK"

Başkentin doğu bölgelerinde de patlamalar yaşandığı aktarıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Önümüzdeki saatlerde İsrail ordusu, son günlerde Tahran çevresinde gerçekleştirdiği operasyonlar gibi, bu bölgede İran askeri altyapılarına yönelik saldırılar düzenleyecektir. Bu bölgede bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır" denildi.