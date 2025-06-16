İsrail: İran’ın silah üretim tesislerini ve füze altyapısını vurduk

İsrail’in İran’a saldırmasıyla başlayan bölgesel gerginlik artarak devam ederken, İsrail ordusundan İran’ı hedef alan son saldırıları ile ilgili açıklama geldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, İran rejiminin silah üretim kapasitesine darbe vurmak amacıyla gerçekleştirilen "geniş çaplı saldırı dalgasının" tamamlandığı belirtilerek, "Bugün erken saatlerde İran'ın Tahran kentindeki Kudüs Gücü, Devrim Muhafızları ve İran ordusuna ait altyapı tesislerine yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı saldırı dalgasının ardından, İran genelindeki çok sayıda silah üretim tesisi vuruldu" ifadeleri kullanıldı. Bir diğer açıklamada ise, "İsrail Hava Kuvvetleri (IDF) şu anda İran'ın merkezindeki karadan karaya füze altyapısına yönelik saldırılar gerçekleştiriyor" denildi.

İsrail ordusu İran kaynaklı füze tehdidinin sürdüğünü duyurdu

IDF, ayrıca İran kaynaklı füze tehdidinin sürdüğünü duyurarak, "İç Cephe Komutanlığı, bazı bölgelerdeki vatandaşlara korunaklı alanlara yakın yerlerde bulunmaları talimatını verdi. Açık alanlardaki hareketlerin azaltılması ve kalabalık alanlardan kaçınılması gerekiyor. Alarm verildiğinde korunaklı alana girilmeli ve yeni resmi bir duyuru yapılana kadar orada kalınmalıdır" uyarısında bulundu. İç Cephe Komutanlığı’na bağlı birliklerin birçok bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, İran saldırıları nedeniyle oluşan hasara dair görüntüler paylaşıldı.