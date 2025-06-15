İsrail İranlı başkanı ve yardımcısını öldürdü! İran medyası açıkladı

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İsrail İranlı başkanı ve yardımcısını öldürdü! İran medyası açıkladı

İran medyasında yer alan haberlere göre Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı Muhammed Kazımi öldürüldü.

İsrail ve İran'ın sıcak çatışması devam ederken, aradaki gerginlik giderek büyüyor. İsrail, Tahran'ı İran ise Tel Aviv'i yoğun ateş altında tutuyor.

İsrail, birkaç saat önce İran'da bulunan bir havalimanını hedef alırken, İran'da İsrail'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nı vurdu.

MUHAMMED KAZIMİ VE YARDIMCISI ÖLDÜRÜLDÜ!

Şimdi ise İsrail, İran Dışişleri Bakanlığı'nı vurdu. İran medyasında yer alan başka bir habere göre ise, İsrail'in gerçekleştirdiği başka bir saldırıda Devrim Muhafızları İstihbarat Başkanı Muhammed Kazımi ve yardımcısı öldürüldü.

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