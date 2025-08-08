İsrail kabinesi tam işgal planı toplantısında birbirine girdi

Kaynak: AA
Gazze'nin işgalinin görüşüldüğü kabine toplantısında Genelkurmay Başkanı ile bakanlar tartıştı.

Gazze'nin tamamının işgali planının görüşüleceği Güvenlik Kabinesi Netanyahu liderliğinde Batı Kudüs'te toplandı.

İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısında Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile bazı bakanlar arasında tartışma yaşandığı belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberde, devam eden toplantıda işgale karşı çıktığı söylenen Genelkurmay Başkanı Zamir ile bazı kabine üyeleri arasında sert bir tartışma gerçekleştiği ifade edildi.

Zamir'in toplantıda Gazze'nin tamamının işgalinin Filistinli grupların elindeki İsrailli esirlerin hayatını riske atabileceğini söylediği aktarıldı.

Güvenlik Kabinesi'nde Gazze'nin tamamının işgali planına onay verilmesi bekleniyor.

