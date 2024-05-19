İsrail katletmeye devam ediyor. Gazze’de can kaybı 35 bin 456’ya yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği saldırılara 226 gündür aralıksız sürdürürken, bölgede sivilleri, yerleşim yerlerini ve hastaneleri hedef alan İsrail, çoğu çocuk binlerce Filistinliyi katletmekten geri kalmıyor. Filistin Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, bölgede son 24 saatte yapılan 8 saldırıda 70 Filistinlinin yaşamını yitirdi, 110 Filistinli ise yaralandı.

İsrail’in son saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerle beraber 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarda toplam can kaybı 35 bin 456’ya, yaralı sayısı ise 79 bin 476’ya yükseldi.