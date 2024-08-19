İsrail kendi askerlerinin olduğu binayı vurdu: Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği hava saldırısında teknik hata sebebiyle kendi askerlerinin olduğu binayı vurduğu ifade edildi.

İsrail ordusu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sabah 06.30 sularında hava kuvvetlerine ait F-15’in Han Yunus’ta saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Füzelerden tekinin 'teknik sorun' sebebiyle hedeflenen bölgeye doğru gitmediği, bunun yerine İsrail askerlerinin konuşlandığı çok katlı binayı vurduğu ifade edildi. Söz konusu binanın hedeflenen noktadan 300 metre uzakta olduğu belirtildi.

Ordu, “Gazze'ye savaş uçaklarından on binlerce mühimmat ateşlendiğini ve buna benzer bir sorun yaşanmadığını” duyurdu.

Açıklamada, saldırıda 1 İsrail askerinin öldüğü, 3'ü ağır olmak üzere 6 askerin yaralandığı belirtildi.