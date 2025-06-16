İsrail kendi cezaevini bastı! Nedeni, mahkûmların ‘sevinç çığlıkları’

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İsrail’in bir yandan İran ile çatışırken diğer yandan kendi cezaevini bastığı ortaya çıktı. Cezaevi baskınının nedeninin mahkumların ‘Sevinç çığlıkları' olduğu öğrenildi.

İran ile 4 gündür çatışan İsrail’den çok konuşulacak bir hamle daha geldi. İsrail’in cezaevlerinde güvenliği sağlayan “Metzada” adlı özel kuvvetleri, İran’ın attığı füzeleri ‘sevinçle’ karşılayan Filistinli mahkumları bastırmak için operasyon düzenledi. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde eli silahlı özel kuvvetler, Filistinli mahkumları hücrelerinden çıkararak plastik kelepçe ile ellerini bağladı.

Cezaevi yönetimi tarafından paylaşılan görüntülerde mahkumların gözlerinden bağlandığı da dikkatlerden kaçmadı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir yaptığı açıklamada İran’ın saldırıları sonrası ‘sevinç çığlıkları’ atanlara tolerans göstermeyeceklerini belirtmişti. Gvir, “Bu konuda sıfır tolerans var. Polis epeyce kişiyi tutukladı ve ben onları destekliyorum. Bu tam olarak benim politikam” şeklinde konuşmuştu.

Operasyonun Bakan Gvir’in ‘sıfır tolerans’ politikası çerçevesinde gerçekleştiği belirtiliyor. Öte yandan Gvir, cezaevlerinde görevli gardiyanların pompalı tüfek taşımasından da övgü ile bahsetti.

İsrail yönetiminin hem Gazze ve Batı Şeria’da hem de İsrail içinde İran’a yönelik operasyonlara gösterilen tepkilere müdahalesinin daha fazla sertleşmesi bekleniyor.

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