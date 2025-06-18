İsrail, kendi vatandaşı Filistinlileri ölümle baş başa bıraktı: Ayrımcılığın böylesi görülmedi

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar 6 gündür devam ediyor. İki ülke birbirine füze yağdırmaya devam ediyor. İsrail hava savunma sistemleri İran’ın füzelerini durdurmaya çalışsa da yeterli olmadı ve başta Tel Aviv olmak üzere büyük şehirleri vurdu.

İsrailli siviller saldırılardan kaçmak için sığınaklara akın etti. Tel Aviv’den gelen bilgilere göre dün geceki son saldırılarda sığınaklar tamamen doluydu. İsrailli siviller bu çapta büyük bir saldırı ile hiç karşılaşmadıklarının altını çizdi.

FİLİSTİNLİLERİ ÖLÜMLE BAŞBAŞA BIRAKTILAR

Gazze ve Batı Şeria’da on binlerce sivili öldüren İsrail’in kendi vatandaşı olan Filistinlileri de ölüme terk ettiği ortaya çıktı. El Cezire’de yer alan habere göre İsrail’de yaşayan Filistinliler İran’ın saldırıları sırasında sığınaklara alınmadı.

İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 21’ini oluşturan Filistinliler karşılaştıkları zulme sert tepki gösterdi.

Filistinli bir anne İran’ın saldırısı sırasında kızını alarak yaşadığı apartmanın altındaki sığınağa doğru gittiğini söyledi. Ancak kızını sakinleştirmek için Arapça konuşan anneyi duyan bir İsrailli sığınağın kapısının önünde kapısının önünde kendisini engelleyerek ‘Senin için değil’ dedi.

Filistinli kadın sonrasında ise evine çıkmak zorunda kaldığını ve evinin içinde İran’ın füze saldırısının bitmesini beklediğini anlattı.

İKİNCİ SINIF VATANDAŞ MUAMELESİ GÖRÜYORLAR

El Cezire’nin haberinde benzer duruma maruz kalan başka Filistinlilerin de hikayeleri yer aldı. İsrail’de yaşayan Filistinlileri İsrail vatandaşı olsalar bile ikinci sınıf insan muamelesi görüyorlar. Filistinliler, aşırı polis müdahalesi, eğitim ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılma gibi çok sayıda ayrımcılığa maruz kalıyor.

Filistinliler maruz kaldıkları ayrımcılık nedeniyle hayatlarından endişe ettiklerinin altını çizdi.