İsrail koçundan büyük skandal!

Letonya'da düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) önceki gün oynanan son 16 turu maçında İsrail'i 84-79 yenen Yunanistan, çeyrek finale yükseldi.

Yunanistan oyuncusu Giannis Antetokounmpo 37 sayı ve 10 ribaunt ile maçın yıldızı oldu.

Maç öncesinde İsrail Başantrenörü Ariel Beit-Halahmy'nin Antetokounmpo hakkındaki yorumu dünya basınında gündem oldu.

Bir gazetecinin Antetokounmpo nasıl durdurmayı planladıklarına dair soru üzerine Beit-Halahmy, NBA'da forma giyen oyuncunun dünyanın en iyi üç basketbolcusundan biri olduğunu söyledi.

Beit-Halahmy, "Çok güçlü ve eşsiz bir oyuncu. Sanırım Antetokounmpo'yu durdurmak için M-16 getirmen gerekecek" şeklinde yanıt verdi.

Yoruma sosyal medyada tepki çekti. İsrail'in Gazze'de saldırı ve katliamları sürerken, İsrailli başantrenörün silah 'şakası' yapmasının kabul edilemez olduğu yorumları yapıldı.