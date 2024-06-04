İsrail konsolosluğuna giren 70 Filistin destekçisine gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İsrail konsolosluğuna giren 70 Filistin destekçisine gözaltı

ABD'nin San Francisco kentindeki İsrail konsolosluğuna girerek Gazze’de ateşkes çağrısında bulunan 70 Filistin destekçisi gösterici gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarına karşı dünya genelinde düzenlenen protestolar devam ediyor. San Francisco'da Uluslararası Yahudi Anti-Siyonist Ağı (IJAN) adlı grubun çağrısıyla bir araya gelen 100’den fazla gösterici, İsrail konsolosluğu önünde toplandı. Konsolosluğun kapısına savaş karşıtı pankartlar asan ve "Özgür Filistin" sloganları atan göstericilerden bazıları binaya girerek lobide gösteriyi sürdürdü. Polisin "dağılın" uyarısına uymayan 70 gösterici gözaltına alındı.

Son Haberler
ABD’li yetkiliden açıklama: Hamas’tan ateşkes için resmi yanıt bekliyoruz Dünya
ABD’li yetkiliden açıklama: Hamas’tan ateşkes için resmi yanıt bekliyoruz
Gizemli kadın Kim çıktı! Magazin
Gizemli kadın Kim çıktı!
Fenerbahçe borsada kanatlandı Spor
Fenerbahçe borsada kanatlandı
Akbelen Direnişi bitmedi. 100'e yakın STK açıkladı Gündem
Akbelen Direnişi bitmedi. 100'e yakın STK açıkladı
Yanar döner büfeci gözaltına alındı. Esenyurt'ta çocuğa darp anneye taciz Gündem
Yanar döner büfeci gözaltına alındı. Esenyurt'ta çocuğa darp anneye taciz
Madam Martha Koyu rant hırsına kurban edilmesin Gündem
Madam Martha Koyu rant hırsına kurban edilmesin
Dur ihtarına uymadı. Araçtan 5 kaçak göçmen çıktı Yerel Haberler
Dur ihtarına uymadı. Araçtan 5 kaçak göçmen çıktı