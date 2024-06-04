İsrail konsolosluğuna giren 70 Filistin destekçisine gözaltı

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarına karşı dünya genelinde düzenlenen protestolar devam ediyor. San Francisco'da Uluslararası Yahudi Anti-Siyonist Ağı (IJAN) adlı grubun çağrısıyla bir araya gelen 100’den fazla gösterici, İsrail konsolosluğu önünde toplandı. Konsolosluğun kapısına savaş karşıtı pankartlar asan ve "Özgür Filistin" sloganları atan göstericilerden bazıları binaya girerek lobide gösteriyi sürdürdü. Polisin "dağılın" uyarısına uymayan 70 gösterici gözaltına alındı.