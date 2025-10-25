

Orta Doğu’daki ülkelerin egemenliğini ihlal eden saldırılarını sürdüren İsrail, bir kez daha Lübnan’ı vurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Doğu Zutar’da bulunan Hizbullah hedeflerine yönelik hava saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırıda bölgedeki Hizbullah altyapısının yeniden inşasında rol alan bir Hizbullah üyesinin öldürüldüğü belirtilerek, "Öldürülen Hizbullah üyesinin eylemleri, İsrail ile Lübnan arasında varılan mutabakatların ihlali anlamına gelmektedir. IDF İsrail’e yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için harekete geçmeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.