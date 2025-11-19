İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan’ın güneyinde özellikle Deir Kifa ve Şahur köylerinde yaşayanlara tahliye uyarısında bulundu.

Hizbullah'ın bölgedeki askeri tesislerine saldırı düzenleyeceklerini duyuran Adraee, paylaşımına bir harita da ekleyerek, “Kendi güvenliğiniz ve ailelerinizin güvenliği için, haritalarda gösterilen belirlenmiş bölgedeki binaları derhal tahliye etmeli ve buralardan uzaklaşmalısınız. İşaretlenmiş alanların içinde kalmanız sizi tehlikeye atar” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralanmıştı.

İsrail birliklerinin sınırdaki Yarun beldesini de topçu atışlarıyla hedef aldığı kaydedilmişti.