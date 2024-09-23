İsrail Lübnan'da ambulansları da hedef alınıyor. Hükümet Hizbullah'a savaş yetkisi verdi iddiası

Çağrı cihazlarının patlaması ve Beyrut’un bombalaması saldırısına misilleme olarak İsrail’i roketlerle vuran Hizbullah’a karşılık veren İsrail Lübnan’a yönelik bombardımanda bulundu.

İsrail Gazze Şeridinin ardından savaşı bölgeye yayarak Lübnan’a geniş bir hava saldırısı düzenledi. Dün Hizbullah milislerinin İsrail’i roketlerler vurmasının ardından bugün İsrail tarafından Lübnan’a yönelik geniş çaplı hava saldırısı düzenlendi.

İsrail askeri sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Hizbullah tarafından silah depolamak için kullanılanlar gibi askeri amaçlarla kullanılan bina ve alanların içinde ve yanında bulunan Lübnan köylerindeki sivillere kendi güvenlikleri için derhal tehlikeden uzaklaşmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 150'yi bulduğunu ifade edildi.

İsrail'in hedef gözetmeksizin bombardıman düzenlediği ve ambulansların da hedef alındığı bildirildi.

Öte yandan Lübnan Hükümeti'nin İsrail'in yoğun saldırısı sonrası Hizbullah'a savaş yetkisi verdiği öne sürüldü.