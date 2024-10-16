İsrail Lübnan’da belediyeyi vurdu! Başkan ve tüm çalışanlar öldü

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları Nebatiye bölgesindeki farklı mahallelerde en az 7 noktayı hedef alarak savaş uçaklarıyla bombaladı.

Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen el-Ahbar gazetesi, İsrail savaş uçaklarının kentte saldırı faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Gazete, İsrail savaş uçaklarının Nebatiye Belediyesini hedef aldığını ve yapılan saldırıda belediye Başkanı Ahmed Kahil ve tüm belediye çalışanlarının yaşamını yitirdiğini belirtti.

Öte yandan sosyal medyada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan Nebatiye’de yoğun olarak sivillerin bulunduğu alanlarda gerçekleştirdiği şiddetli saldırıların görüntüleri de paylaşıldı.

Söz konusu görüntülerde saldırılar sebebiyle çok sayıda güçlü patlamaların meydana geldiği ve dumanların yükseldiği görüldü.

Gazze’de katliam yapan İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine 10 Ekim'den bu yana ilk kez hava saldırısı düzenlemişti.