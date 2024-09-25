İsrail Lübnan’da hem vurdu hem de 'evlerinize dönmeyin' uyarısı yaptı

Düzenleme: Kaynak: AA
İsrail Lübnan’da hem vurdu hem de 'evlerinize dönmeyin' uyarısı yaptı

İsrail ordusu, iki gündür yoğun hava saldırılarına maruz bıraktığı Lübnan’ın güneyinden göç edenlere "evlerinize geri dönmeyin" uyarısında bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan’ın güney bölgelerinden göç etmek zorunda kalanlara seslendi.

Adraee, can güvenlikleri için evlerini terk etmek zorunda kalan tüm köy sakinlerine hitaben şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor. Can güvenliğiniz için ikinci bir duyuruya kadar evlerinize dönmeyin."

Ayrıca, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de sirenlerin çaldığını belirten Adraee, Lübnan’dan fırlatılan bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini bildirdi.

İsrail ordusu, 23 Eylül sabahından itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50’si çocuk, 95’i kadın olmak üzere 558 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1835 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine doğru göç dalgası devam ediyor.

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