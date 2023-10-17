İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'a ait askeri hedeflere saldırdı.

KAYNAK: AA
İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine saldırdı

Yedioth Ahronoth gazetesine göre, İsrail Ordu Sözcüsü, "Lübnan topraklarındaki Hizbullah'ın askeri hedeflerine saldırdık." dedi.

Saldırıya ilişkin daha fazla bilgi vermeyen sözcü, ayrıntıların daha sonra geleceğini söyledi.

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