İsrail, Lübnan’daki Hizbullah’a ait silah deposuna saldırdı

Kaynak: İHA

İsrail ordusu, Lübnan’ın Bekaa bölgesinde bulunan ve Hizbullah'ın hava savunma birimine ait olan bir silah deposuna hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.


Lübnan’da varılan ateşkesi ihlal ederek bölgeye saldırılarını sürdüren İsrail’den gerilimi artıracak bir hamle daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan’ın Bekaa bölgesinde bulunan ve Hizbullah'ın hava savunma birimine ait olan bir silah deposuna hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Lübnan’da Hizbullah’a ait silahların bulunmasının İsrail’in güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, bunun ayrıca İsrail ile Lübnan arasında varılan mutabakatların ihlali olduğu kaydedildi. Saldırının gerçekleştirildiği bölgede çekilen amatör kamera görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair resmi açıklama yapılmadı.

Son Haberler
Konya’da borç davası cinayetle bitti
Konya’da borç davası cinayetle bitti
Datça açıklarında deprem (09 Nisan 2025)
Datça açıklarında deprem (09 Nisan 2025)
AKP ve MHP'den kopan seçmen hangi partilere gidiyor! İşte partiler arası geçiş tablosu
AKP ve MHP'den kopan seçmen hangi partilere gidiyor! İşte partiler arası geçiş tablosu
Araplar akın akın ev alıp yerleşiyor! Karadeniz'in gözdesi olan ilçe
Araplar akın akın ev alıp yerleşiyor! Karadeniz'in gözdesi olan ilçe
İsrail, Lübnan’daki Hizbullah’a ait silah deposuna saldırdı
İsrail, Lübnan’daki Hizbullah’a ait silah deposuna saldırdı