İsrail Lübnan'ı işgale resmen başladı! Hem karadan hem havadan vuruyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde karadan işgal saldırılarına başladı.

Beyrut'un güney bölgelerinde İsrail tank ve topçu birliklerine eş zamanlı hava kuvvetlerinin eşlik ettiği belirtildi. İsrail tanklarının 18 yıldan sonra Lübnan'a girdiği belirtildi.

İsrail ordusu, önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki bazı mahallelerde yaşayanlara bulundukları yerleri boşaltmalarını çağrısında bulunmuştu. Ancak İsrail ordusu, bölge sakinlerinin oradan çıkmasına fırsat vermeden Beyrut'u havadan vurmaya başladı.

İSRAİL: BAZI NOKTALARA KARADAN İŞGAL SALDIRILARINA BAŞLADIK

İsrail ordusu, hava saldırılarına eş zamanda Lübnan topraklarında bazı noktalara yönelik karadan işgal saldırıları gerçekleştirdiklerini duyurdu.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını açıkladı.

Kara saldırılarına hava kuvvetleri ile topçu birliklerinin de eşlik ettiği aktarılan açıklamada, "Kuzeyin Okları Operasyonu"nun, Gazze'deki çatışmalara paralel olarak ve yapılan durum değerlendirmesine göre sürdürüleceği söylendi.

DAHİYE'DEN DUMANLAR YÜKSELİYOR

İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bir dizi hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırı sonucu Dahiye'nin Laylaki bölgesinden dumanlar yükseldi.

1 YILDIR SÜREN ÇATIŞMALAR SAVAŞA DÖNDÜ

Lübnan Hizbullahı ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenlemişti.

Lübnan kaynakları Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül 2024'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplamda 1217 kişinin öldüğünü açıkladı.

HİZBULLAH LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık verdi. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.