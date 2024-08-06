İsrail, Lübnan'ı vurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
İsrail, Lübnan'ı vurdu

İsrail ordusu, Hizbullah'ın kontrolünde bulunan Güney Lübnan'ı vurdu

İsrail, Lübnan'ı vurdu

Güney Lübnan’da Hizbullah’ın kontrolündeki noktalar İsrail güçleri tarafından vurulurken İsrail savaş uçakları, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi.

İsrail ve Hizbullah arasında gerilim devam ediyor. İsrail Hava Kuvvetleri, Güney Lübnan’da Hizbullah’ın kontrolündeki bölgelere saldırı gerçekleştirdi.

Yükselen dumanlar Lübnan’ın sınır hattındaki köylerinden görüldü. Hizbullah ise İsrail’in saldırılarına misillemede bulundu. İsrail’in saldırılarının ardından bölgede orman yangınları başlarken Güney Lübnan’ın sınır hattında bulunan köyleri halk terk etti.

BEYRUT'TA ALÇAK UÇUŞ

İsrail savaş uçakları, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın yapması beklenen konuşma öncesi Lübnan’ın başkenti Beyrut’un üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi. Uçaklar, sonik patlamaya neden olurken, Beyrut halkı korku ve paniğe kapıldı.

aw262239-01.jpg

İlgili Haberler
İsrail savaş uçakları Beyrut'ta
İsrail savaş uçakları Beyrut'ta
Hamas’tan Türkiye’ye Haniye teşekkürü
Hamas’tan Türkiye’ye Haniye teşekkürü
Son Haberler
Ev sahibi ile kiracı birbirine girdi. Taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı Gündem
Ev sahibi ile kiracı birbirine girdi. Taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i belli oldu. Mourinho'dan sürpriz karar Spor
Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'i belli oldu. Mourinho'dan sürpriz karar
Eşini boğduktan sonra gömen Fırat Yıldızhan ve kardeşinin yargılanmasına başlandı Gündem
Eşini boğduktan sonra gömen Fırat Yıldızhan ve kardeşinin yargılanmasına başlandı
Hacıosmanoğlu Ömer Üründül'ü TFF'ye atadı Spor
Hacıosmanoğlu Ömer Üründül'ü TFF'ye atadı
Adana'da baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için çalışmalar başladı Gündem
Adana'da baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için çalışmalar başladı
Kiracı ve ev sahipleri dikkat. Kira tespitinde dava kazandıran 11 madde Ekonomi
Kiracı ve ev sahipleri dikkat. Kira tespitinde dava kazandıran 11 madde
100 yaşındaki doktora pasta kestiler Yerel Haberler
100 yaşındaki doktora pasta kestiler