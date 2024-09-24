İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut’un güneyinde bir binaya hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.



Söz konusu saldırı Hizbullah’ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki Gubeyri Mahallesi'nde yapıldı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre bir binanın 4 ve 5. katları hedef alındı.

Bu saldırı, İsrail’in bir hafta içinde Beyrut'a gerçekleştirdiği üçüncü saldırı oldu.

İsrail ordusu da yayınladığı yazılı açıklamayla Beyrut'a hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Açıklamada saldırıya ilişkin detayların ilerleyen saatlerde bildirileceği ifade edildi.

2 GÜNDE 558 KİŞİ CAN VERDİ

İsrail ordusu, bu sabah Lübnan'ın güneyine yeniden hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan’a dünden itibaren düzenlediği saldırılarda 558 kişi öldü

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi.