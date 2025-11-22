İSRAİL ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir araca insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusu ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetine Doğu Zavtar beldesinde bir araca insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.