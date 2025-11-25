İsrail, Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail topçusu, sınır hattındaki Rımeyiş ve Yarun beldelerinin çevresini fosfor bombasıyla hedef aldı.

Lübnan makamlarından ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail 7 Ekim’den bu yana Lübnan’ın güney sınırında, Hizbullah hedeflerine karşı beyaz fosfor kullandığını zaten kabul ediyordu. Zehirli bir gaz olan fosfor, gözler ve akciğerler için zararlı ve aynı zamanda ciddi yanıklara neden olabiliyor. Bu nedenle de kullanımı uluslararası yasalarla sıkı bir şekilde düzenlenmekte.

İsrail ordusu, bu tartışmalı silahı, hem Gazze’deki hem de Lübnan'daki Hizbullah unsurlarına karşı kullanıyor ancak saldırıları "hukuka uygun" bir şekilde gerçekleştirdiğini iddia ediyor. İnsan hakları örgütleri fosfor bombası kullanımının savaş suçu sayılması çağrılarına devam etse de dünya susuyor, İsrail yine bildiğini yapıyor.

İSRAİL'İN ATEŞKES İHLALLERİ

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı. Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihlerinde Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.