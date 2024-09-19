İsrail Lübnan'ın güneyine saldırıya geçti. Çok sayıda nokta havadan vuruldu

İsrail ordusu, Hizbullah'a ait 30 füze platformu ile 150 füze rampasını hedef aldığını duyurdu. İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, bu saldırının İsrail istihbarat birimleriyle koordinasyon içinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, Hizbullah'ın İsrail'e yönlendirilmek üzere ateşlenmeye hazır durumdaki 30 füze platformu ve 150 füze rampası hedef alındı. Ayrıca, Hizbullah’ın altyapısı ve Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde yer alan silah depolarının vurulduğu, topçu birliklerinin de Nakura bölgesine saldırı düzenlediği bildirildi.

İsrail-Lübnan sınırında, 8 Ekim 2023'ten bu yana zaman zaman şiddetlenen çatışmalar devam ediyor.

BAZI BÖLGELERDEN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Saldırılar sonrasında bazı bölgelerden dumanların yükseldiği görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, vurulan bölgelerde alevlerin yükseldiği dikkat çekti.

Diğer yandan İsrail’in Lübnan’da düzenlenen saldırılarda ABD yapımı F-35 savaş uçaklarını kullandığı iddia edildi.