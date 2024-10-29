İsrail Lübnan’ın güneyini vurdu: 5 ölü, 33 yaralı

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sürüyor. İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Harat Saida bölgesine yaptığı saldırıda 5 kişi yaşamını kaybederken 33 kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 787’ye, yaralıların sayısının ise 12 bin 772’ye yükseldiğini ifade etti.