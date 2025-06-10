İsrail Madleen gemisindeki aktivistleri esir almıştı! Sınır dışı etme kararı

İsrail, Madleen yelkenlisinde aralarında Greta Thunberg ve iki Türk vatandaşının da bulunduğu ve "selfie yat yolcuları" olarak nitelendirdiği 12 kişilik aktivist grubunu sınır dışı etti.

Ben Gurion Havalimanı’na getirilen aktivistlerden bazıları ülkelerine dönerken, sınır dışı belgelerini imzalamayı reddedenlerin yargıya sevk edildiği belirtildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Thunberg'in İsveç’e gidişine ilişkin fotoğraflar paylaştı.

KONSOLOSLAR KARŞILADI

İsrail Dışişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bu sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, “Sınır dışı belgelerini imzalamayı ve İsrail'i terk etmeyi reddedenler, İsrail yasalarına göre sınır dışı edilmelerine izin verilmesi için yargı makamına çıkarılacak. Yolcuları havaalanında ülkelerinin konsolosları karşıladı” denilmişti.

Bunun üzerine Bakanlık, daha sonra 22 yaşındaki aktivist Greta Thunberg’in İsveç’e gitmek üzere uçağa bindiği fotoğrafları paylaştı. Açıklamada, “Greta Thunberg, İsveç'e gitmek üzere İsrail'den ayrılıyor” denildi.

Dışişleri'nden 'Madleen' açıklaması: Her türlü desteği sağlıyoruz

Madleen gemisinde alıkonulan aktivistlere görüşme izni verildi!