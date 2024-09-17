İsrail medyası: Görevden alınacak

Kaynak: Aydınlık
İsrail medyası: Görevden alınacak

İsrail medyasında yer alan haberde, başbakan Netanyahu’nun Savunma Bakanı Gallant’ı görevden alacağı öne sürüldü.

İsrail resmi televizyonu KAN, güvenilir kaynaklara dayandırdığını belirttiği haberde, Netanyahu'nun birkaç saat içinde hükümeti genişletme kararını ve Gallant'ı görevden aldığını duyuracağı kaydedildi.

Haberde, Netanyahu'nun ofisi ve Adalet Bakanı Yariv Levin ile Yeni Umut Partisi Başkanı Gideon Saar arasında "ateşli müzakerelerin" sürdüğü aktarıldı.

“SON RÖTUŞLARLA MEŞGUL”
Her iki tarafın da üzerine varılacak anlaşmanın ilanı için "son rötuşlarla" meşgul olduğu ifade edildi.

Ayrıca adı belirtilmeyen kaynaklardan aktarılan bilgilerde, görevden alınacak Gallant'ın yerine Savunma Bakanlığı koltuğuna Saar'ın getirilmesinin beklendiği ifade edildi.

Öte yandan Yediot Ahronot gazetesi, Gazze Şeridi'nde tutulan İsraillilerin ailelerinin aralarında bulunduğu yüzlerce göstericinin, Saar'ın Tel Aviv'deki evinin önünde hükümete katılmasına karşı çıktıklarına ilişkin protesto düzenlediklerini yazdı.

Son Haberler
Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cü hakim ve emniyet görevlileri yakalandı
Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cü hakim ve emniyet görevlileri yakalandı
Qantas uçağı kalkış sırasında asfaltı böyle uçurdu
Uçak pistin asfaltını uçurdu
Motosikletçilere 170 bin 625 TL ceza kesildi
Motosikletçilere 170 bin 625 TL ceza kesildi
Fatih Portakal asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı. AKP kulislerinde konuşulan rakamı canlı yayında duyurdu
Fatih Portakal asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı. AKP kulislerinde konuşulan rakamı canlı yayında duyurdu
18 yıldır Çin'de mahkum olan Amerikalı papaz ülkesine döndü
18 yıldır Çin'de mahkum olan Amerikalı papaz ülkesine döndü