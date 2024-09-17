İsrail medyası: Görevden alınacak

İsrail resmi televizyonu KAN, güvenilir kaynaklara dayandırdığını belirttiği haberde, Netanyahu'nun birkaç saat içinde hükümeti genişletme kararını ve Gallant'ı görevden aldığını duyuracağı kaydedildi.

Haberde, Netanyahu'nun ofisi ve Adalet Bakanı Yariv Levin ile Yeni Umut Partisi Başkanı Gideon Saar arasında "ateşli müzakerelerin" sürdüğü aktarıldı.

“SON RÖTUŞLARLA MEŞGUL”

Her iki tarafın da üzerine varılacak anlaşmanın ilanı için "son rötuşlarla" meşgul olduğu ifade edildi.

Ayrıca adı belirtilmeyen kaynaklardan aktarılan bilgilerde, görevden alınacak Gallant'ın yerine Savunma Bakanlığı koltuğuna Saar'ın getirilmesinin beklendiği ifade edildi.

Öte yandan Yediot Ahronot gazetesi, Gazze Şeridi'nde tutulan İsraillilerin ailelerinin aralarında bulunduğu yüzlerce göstericinin, Saar'ın Tel Aviv'deki evinin önünde hükümete katılmasına karşı çıktıklarına ilişkin protesto düzenlediklerini yazdı.