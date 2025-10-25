İsrail merkezli Kanal 12'de yayımlanan bir programda kayda geçen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İsrail Yönetimi, Trump'ı Nobel ödülüne layık gördüğünü açıklamıştı.

KRAL TACI GİYDİ



Kanal 12'de yayınlanan programda ABD Başkanı Trump'ı taklit edilmesi dikkat çekti. Programda kayda geçen görüntülerde Trump, kral gibi taç giyerek programa çıktı. Kareografi ile ekrana gelen grubun kral tacı giyen Trump için söylediği şarkıda “İmparator Donald'a övgüler olsun” ifadeleri yer aldı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler ve yayın kesitleri tepkiye neden oldu.