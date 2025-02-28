İsrail Mescid-i Aksa’da güvenlik kısıtlamaları uygulayacak

İsrail, Ramazan ayı boyunca işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa ve çevresinde "güvenlik kısıtlamaları" uygulayacağını açıkladı.

İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer gazetecilere yaptığı açıklamada, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Kent bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da ve çevresinde "güvenlik kısıtlamaları" uygulanacağını duyurdu. Mencer, "Her yıl olduğu gibi kamu güvenliği için olağan kısıtlamalar uygulanacak" dedi. Güvenlik önlemlerine ilişkin detay vermeyen Mencer, şiddet olaylarını önlemek istediklerini öne sürdü.

Mescid-i Aksa'ya giden yollardaki kontrol noktalarında 3 bin silahlı güvenlik personeli görevlendirileceği öğrenildi. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya geçtiğimiz yıl yalnızca 55 yaş üstü erkekler ve 50 yaş üstü kadınların girişine izin verilmişti.