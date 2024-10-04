İsrail, Nasrallah’ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin hedef aldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İsrail, Nasrallah’ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin hedef aldı

İsrail ordusunun, aralarında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'in de yer aldığı bir yeraltı sığınağına saldırı düzenlediği israil basınında öne sürüldü.

İsrail ordusunun, aralarında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'in de yer aldığı üst düzey Hizbullah yöneticilerinin bulunduğu bir yeraltı sığınağına saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırının hedefinin Safiyuddin olduğu iddia edildi.

Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun, bir kez daha üst düzey Hizbullah yöneticilerini hedef aldığı bildirildi. İsrail basınının hükümet yetkililerine dayandırdığı haberlere göre, aralarında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'in de yer aldığı Hizbullah yöneticilerinin bulunduğu Dahiya'daki bir yeraltı sığınağına saldırı düzenlendiği belirtildi.

hasim-safiyuddin-1.jpg

İsrail'in Nasrallah'ı öldürmesinden bu yana bölgedeki en ağır bombardımanlardan biri olan saldırının hedefinin Safuyiddin olduğu iddia edildi. Saldırının Beyrut'un güneyindeki yoğun nüfuslu mahallelerin yanı sıra başkentin merkezinde de şiddetli şekilde hissedildiği kaydedildi. Safiyuddin'in saldırıda öldürülüp öldürülmediğine ilişkin ise açıklama yapılmadı.

İSRAİL ORDUSU: "1 ESİR KURTARILDI"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada 10 yıldan uzun bir süre önce Irak'ta DAEŞ tarafından kaçırılan ve Gazze Şeridi'nde tutulan 21 yaşındaki Ezidi bir kadının kurtarıldığı bildirildi. ABD ve Ürdün dahil farklı devletlerin desteğiyle "karmaşık" bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildiği belirtilirken, Fawzia Amin Sido adlı kadının fiziksel olarak iyi durumda olduğu kaydedildi.

Son Haberler
16 yaşındaki çocuğu öldüren 15 yaşındaki çocuk tutuklandı
16 yaşındaki çocuğu öldüren 15 yaşındaki çocuk tutuklandı
Yeniçağ Gazetesi: Rakamlar yalan yoksulluk gerçek
Yeniçağ Gazetesi: Rakamlar yalan yoksulluk gerçek
İsrail, Nasrallah’ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin hedef aldı
İsrail, Nasrallah’ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin hedef aldı
Boris Johnson: Netanyahu'nun ziyaretinden sonra banyomda dinleme cihazı bulundu
Boris Johnson: Netanyahu'nun ziyaretinden sonra banyomda dinleme cihazı bulundu
Cem Garipoğlu'nun mezarından neden kefen çıkmadı, kemikleri dağınıktı belli oldu
Cem Garipoğlu'nun mezarından neden kefen çıkmadı, kemikleri dağınıktı belli oldu