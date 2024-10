İsrail New York’ta protesto edildi

New York'ta binlerce Filistin yanlısı gösterici, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının birinci yıl dönümünü protesto etmek için sokaklara çıktı.

7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarının yıl dönümünde, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken göstericiler, şiddetin bir an önce sona ermesi için ateşkes çağrısı yaptı ve ABD'nin İsrail'e yönelik silah yardımlarının kesilmesini talep etti.

PROTESTOCULAR TOPLU NAMAZ KILDI



Filistin yanlısı protestocular öğlen namazı saatinde Wall Street'te ezan okuyup, toplu namaz kıldılar. Bu esnada İsrailli karşıt grup, sloganlar atarak namaz kılan gruba müdahale etmeye çalıştı.



İSRAİL YANLISI GRUPLARIN KIŞKIRTICI TAVIRLARI



Protestolar sırasında, İsrail yanlısı grupların kışkırtıcı eylemleri dikkat çekti. İsrail yanlısı protestocuların, Müslümanların kutsal değerlerine hakaret ederek, peygamber Hz. Muhammed'e yönelik küfürlü ifadeler kullanması, gerilimi artırdı. Buna rağmen Filistin yanlısı göstericiler, bu tahriklere karşı sağduyulu davrandı ve barışçıl bir duruş sergiledi. Göstericiler, topluca öğle namazı kılarak, Gazze'de devam eden şiddetin son bulması için dualar etti ve ateşkes çağrısında bulundu.



WALL STREET’TE BAŞLAYAN GÖSTERİLER, MANHATTAN GENELİNDE DEVAM ETTİ



Protesto, New York'un sembolik noktalarından biri olan Wall Street'teki New York Borsası önünde başladı ve Manhattan boyunca birçok önemli noktaya yayıldı. Göstericiler, "Özgür Filistin, Özgür Gazze" ve "Söyle İsrail bugün kaç çocuk öldürdün?" gibi sloganlarla İsrail'in eylemlerini kınarken, aynı eleştiriyi ABD yönetimine de yönelterek, "Söyle Amerika bugün kaç çocuk öldürdün?" sloganlarıyla ABD Başkanı Joe Biden'ın politikalarına tepki gösterdiler. Gösteri boyunca polis ve göstericiler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Polisin sert müdahalesi sırasında bazı göstericilerin darbe aldıkları görüldü ve çok sayıda gözaltı gerçekleştirildi. Gözaltılar sırasında yaşanan arbede, protestocuların öfkesini artırdı ve olaylar kontrolden çıkmadan önce güvenlik güçleri durumu stabilize etmek için yoğun çaba sarf etti. Protestoyu izlemek için iki polis helikopteri ve bir polis dronu da kullanıldı.



NEW YORK BELEDİYE BAŞKANI ERİC ADAMS’A TEPKİ



Göstericiler, sadece İsrail'in saldırılarını kınamakla kalmadı, aynı zamanda New York Belediye Başkanı Eric Adams'ı da sert eleştirilerle hedef aldı. Adams, İsrail yanlısı politikaları ve İsrail destekçisi şirketlere yaptığı maddi yardımlar nedeniyle protestocular tarafından "Siyonist olmakla" suçlandı. "Katil İsrail, işbirlikçi Amerika" sloganları atan göstericiler, Adams'ın İsrail'e yönelik desteklerini kınayan pankartlar taşıdı.



SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN ORTAK ÇAĞRI: ATEŞKES İSTİYORUZ



Göstericiler, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin sona ermesi çağrısında bulunurken, Amerikan hükümetinin Ortadoğu politikalarına yönelik sert eleştirilerini dile getirdiler. "ABD, İsrail’e silah ve finansal destek vermeye devam ettikçe, bu şiddet döngüsü asla sona ermeyecek" diyen protestocular, uluslararası toplumun daha fazla adım atması ve İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının durdurulması için baskı yapması gerektiğini vurguladı.



New York'ta gerçekleşen protestoya, uluslararası insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Hep birlikte İsrail’in askeri operasyonlarının durdurulması ve Gazze’deki ablukanın sona ermesi yönünde taleplerde bulundular.