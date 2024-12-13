İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırdı: 25 kişi öldü

Kaynak: İHA
İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırdı: 25 kişi öldü

İsrail kanlı saldırılarına devam ediyor. İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampına saldırı düzenledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda bulunan bir binaya yönelik saldırısında çoğu çocuk en az 25 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı.

aw349122-02.jpg

Uluslararası toplumun tepkisine rağmen Filistin’de sivillere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, katliamlarına bir yenisini daha ekledi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda bulunan çok katlı bir binaya yönelik saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda çoğu çocuk en az 25 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi ise yaralandı. Yaralıların Gazze'deki El-Avda Hastanesi ve El-Aksa Şehitleri Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi. Saldırı sonrasında yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı. İsrail ordusundan saldırının amacına dair açıklama yapılmadı.

Son Haberler
Edirne'de korkunç kaza: 4 kişi feci şekilde öldü
Edirne'de korkunç kaza: 4 kişi feci şekilde öldü
İzmir'de tekstil fabrikasında yangın
İzmir'de tekstil fabrikasında yangın
Ünlü oyuncu Prens'in 3. sezon gelirini bağışlayacak
Ünlü oyuncu Prens'in 3. sezon gelirini bağışlayacak
İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırdı: 25 kişi öldü
İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırdı: 25 kişi öldü
Eşini boğarak öldüren koca, polise teslim oldu
Eşini boğarak öldüren koca, polise teslim oldu