İsrail OHAL ilan etti. Roketler havada uçuşuyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusunda sabah erkenden bu yana 300'den fazla "hedefe" hava saldırıları gerçekleştirildiğini açıkladı.

İSRAİL "OHAL" İLAN ETTİ

Akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyinden İsrail'in Hayfa şehri çevresine bir dizi roket fırlatıldı. Fırlatılan roketler, İsrail hava savunma sistemi "demir kubbe" tarafından kontrol edildi. Öte yandan İsrail hükümeti, 30 Eylül 2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere ülke genelinde "OHAL" ilan edildiğini duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusuna gerçekleştirildiği hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Lübnan'da "Hizbullah'a ait hedeflere" saldırılar gerçekleştirdiğini onayladığı ifade edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a sabah saatlerinden bu yana gerçekleştirdiği saldırıların yol açtığı kayıplara ilişkin bilgiye yer verildi.

Habere göre, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki kasaba ve köyleri hedef alan saldırılarında ölenlerin sayısı 182'e yükseldi, 727 kişi yaralandı.

Gün içerisinde gerçekleştirilen açıklamada İsrail saldırısında 50 kişinin öldüğü, 300'den fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

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