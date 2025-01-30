İsrail ordu radyosundan flaş anons: İsrail, Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını 'ikinci bir emre kadar' askıya aldı

Kaynak: ANKA
İsrail ordu radyosundan flaş anons: İsrail, Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını 'ikinci bir emre kadar' askıya aldı

İsrail ordu radyosu ve diğer medya kuruluşları, İsrail hükümetinin cezaevi yetkililerine, Filistinli mahkumların bugün yapılması planlanan tahliyelerini "ikinci bir emre kadar askıya alma talimatı verdiğini'' bildirdi.

İsrail ordu radyosu ve diğer medya kuruluşları, İsrail hükümetinin cezaevi yetkililerine, Filistinli mahkumların bugün yapılması planlanan tahliyelerini "ikinci bir emre kadar askıya alma talimatı verdiğini'" bildirdi.

İsrail-Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşması kapsamında bugün üçüncü rehine-mahkum takasının gerçekleşmesi bekleniyordu. Buna göre Hamas, bugün üç İsrailli ve beş Taylandlı rehineyi bugün serbest bıraktı. Serbest bırakılan rehinelere karşılık 30'u çocuk 110 Filistinli mahkumun bırakılması bekleniyordu.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Filistinli mahkumların serbest bırakılması ertelendi. Bu ertelemenin, iki İsrailli ve beş Taylandlı rehinelerin serbest bırakılması sırasında yaşanan izdiham ve kaos ortamını protesto etmek amacıyla yapıldığı kaydedildi. İsrail ordu radyosu, tahliye edilmesi planlanan Filistinli mahkumların serbest bırakılmasının "'ikinci bir emre kadar askıya alındığını ve mahkumları taşıyan otobüslerin, İsrail'in Ofer Cezaevine geri döndüğünü'" duyurdu.

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İsrail ordu radyosundan flaş anons: İsrail, Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını 'ikinci bir emre kadar' askıya aldı
İsrail ordu radyosundan flaş anons: İsrail, Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını 'ikinci bir emre kadar' askıya aldı