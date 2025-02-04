İsrail ordusu 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Kaynak: AA
İsrail ordusu 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da aralarında bir çocuğun da bulunduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusu Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın Ramallah, Tubas ve Tulkerim kentlerinde Filistinlilere yönelik baskınlarını sürdürüyor.

Doğu Kudüs'ün doğusunda Filistinlilerin iş yerlerine baskınlar düzenleyen İsrail ordusu, 11 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğun da bulunduğu belirtildi.

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İsrail güçlerinin Tubas ve Tulkerim kentlerine de baskınlar düzenledi. Filistinli 3 genç de burada gözaltına alındı.

İsrail, Gazze'de 19 Ocak'ta ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanmaya başlamasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıların şiddetini artırdı.

İsrail'in Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na 21 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü saldırılarında 25 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda bina yerle bir edildi.

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