İsrail ordusu 4 askerinin daha öldüğünü açıkladı

İsrail ile Hamas arasında devam eden savaş 1. yılını doldurmaya gidiyor. Devam eden savaşta İsrail Ordusu'nun Gazze Şeridi'nde uyguladığı katliamlar sonucunda Gazze'de hayatını kaybeden sivillerin sayısı 41 binin de üzerine çıktı. Sivil kayıpları ile beraber İsrail Ordusu'nun kayıpları artmaya devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 4 askerinin öldüğünü, 6 askerinin yaralandığını duyurdu. İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yaşanan çatışmalarda 4 askerin öldüğü, 6 askerin yaralandığı belirtildi. İsrail ordusunun verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 713 İsrail askeri öldü.